Polis: “Şirkete ait parayı sirkat etti, ülkeden kaçmaya çalıştı”

Lefkoşa’da bir halı yıkama şirketinde çalışan ve işyerine 2 bin 850 TL parayı şirkete geri iade etmeden ve söz konusu parayla Mağusa Limanı’ndan ülkeden kaçmaya çalışan zanlı D.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, huzurda bulunan zanlı D.T.’nin “Müstahdem Tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11 Mayıs tarihinde 08.00 -20.00 saatleri arasında Lefkoşa'da zanlının çalışmakta olduğu Sevinch Aras Halı Yıkama şirketine ait müşterilerden toplamış olduğu 2 bin 850 TL parayı şirkete geri iade etmeyerek sirkat ettiğini anlattı. Polis, bugün zanlının Mağusa Limanı’ndan ülkeden çıkmak üzere iken üzerinde şirkete ait 2 bin 835 TL nakit para ile görevli polis ekiplerince tespit edilip Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını söyleyip, alınması gereken çok sayıda ifade incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.