Polis: “Sahte kimlik ve pasaportlarla güneye geçmeye çalıştılar”

Lokmacı geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçiş yapmak için görevli memura sahte kimlik ve sahte pasaport ibraz ederek durumun fark edilmesi üzerine tutuklanan zanlılar İ.T, M.D. ve D.S. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, zanlıların 1 Mayıs 2022 tarihinde, kuzeyden güneye geçiş yapmak için Lokmacı’ya gittiklerini ve Kıbrıs’ın kuzeyinde turist olarak bulunan İ.T’nin vizesiz geçiş yapmak amacıyla kendi adına hazırlanan sahte İtalya pasaportu ve İtalya kimliğini, M.D. ve M.İ. adına hazırlanan Bulgaristan kimliği ile Bulgaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz tedavüle sürerek işlem yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilip tutuklandıklarını anlattı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı D.S’nin mesele ile bağlantısı tespit edildiğini ve tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.