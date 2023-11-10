Polis: “Otobüs şirketlerine fazladan 563 bin 955 TL ödeme yaptılar”

Eğitim Bakanlığı’nda görev yaptıkları süreçte gerekli denetimi yapmayıp, otobüs şirketlerine fazladan 563 bin 955 TL ödenmesine neden olmakla suçlanan Y.Ş. ile E.U. isimli zanlılar “kamu görevini kötüye kullanıp, usulsüzlük yaptıkları” iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların 2016-2018 yılları arasında Eğitim Bakanlığında görev yaptıkları sırada okullar tarafından gönderilen form belgelerinin karşılaştırılmasını, denetimini titizlikle yapmayıp imzalayarak, fazladan ödeme yapılmasını sağladıklarını söyledi.

Polis, fazladan yapılan ödemelerin miktarlarını şöyle aktardı:

Yedi Büyükkaya Trading LTD: 282 bin 596 TL

Yorulmaz Akva Otobüs İşletmeleri LTD: 275 bin 733 TL

Yorulmaz Akva Otobüs İşletmeleri LTD: 166 bin 190 TL

Hacıyarim Tekarzum Seyahat İşletmeleri: 80 bin 214 TL

Salih Arslan Turizm Seyahat LTD: 20 bin 28 TL

Solyalı Turizm LTD: 18,801 TL

Tekarzum Seyahat İşletmeleri LTD: 14 bin 926 TL

Ali Kali Otobüs İşletmesi: 11 bin 618 TL

TOPLAM: 563 bin 955 TL

Polis, “fazla ödeme yapılmasını sağlayan” zanlıların kamu görevini kötüye kullandıklarını ifade etti.

Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dosya tanzim edilip Savcılığa gönderildiğini söyledi, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.