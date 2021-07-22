Polis: Ölüm korkusu nedeniyle kendi kendini bıçakladı

Gönyeli’de bayramın ilk günü meydana gelen ‘kadına şiddet’ suçu ile ilgili tutuklanan zanlı A.E., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Poliste mahkeme emri ile tutuklu bulunan A.E., teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Ülkede 90 günlük turist vizesi ile bulunan zanlının, vize tarihinin dolduğu ifade edilirken, eşinin şiddet korkusu nedeniyle kendi kendini yaralayan B.E.’nin Lefkoşa Hastanesi Cerrahi bölümünde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mahkeme, zanlının ülkedeki statüsünü de dikkate alarak, yargılanıncaya kadar 21 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Darp etti, öldürmekle tehdit etti..

Polis memuru Murat Plevne, zanlının “Şiddet kullanma tehdidi, Ciddi darp ve rahatsızlık suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının 19 Temmuz tarihinde eşi B.E ile aralarında tartışma yaşandığını ve müştekinin başına defalarca vurduğunu kaydetti.

Zanlının, eşi B.E.’yi öldürmekle tehdit ettiğini kaydeden polis, müştekinin kendi kendini bıçakla yaraladığını belirtti.

B.E.’nin tedavisi sürüyor..

Polis, müştekinin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde ameliyata alınmış ve halen daha tedavi görmekte olduğunu ve yapılan kontrolde karın boşluğunda 2 cm kesi ve karaciğerde yırtık olduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının 90 gün turist vizesi ile geldiğini ancak sürenin dolduğunu belirterek bu bağlamda zanlının statüsü de dikkate alınarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mine Ozankaya ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile A.E.’nin 21 gün süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.