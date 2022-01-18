Polis: "Müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladı, internet harcamaları yaptı"

Müşterilerin ödeme yapmak için kendisine verdiği kredi kartlarının bilgilerini alarak daha sonra internet üzerinden alışveriş yapmak için kullanan petrol istasyonu çalışanı zanlı S.F.S, ‘Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına Aykırı Hareket’ suçuyla tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

“İlk tespitlere göre 405 bin Amerikan Doları harcadı”

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Türker Samancıoğlu, 14 Ocak tarihinde alınan bir bilgide Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan kart hamillerinin rızası olmaksızın kredi kartlarından internet üzerinden kendilerine ait olmayan harcamalar yapılarak ‘Banka kartları ve Kredi Kartları yasasına Aykırı hareket’ edildiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde 24.12.2021 - 14.01.2022 tarihleri arasında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışan Pakistan uyruklu zanlı S.F.S’nin, söz konusu petrol istasyonuna gelen müşterilerin akaryakıt aldıktan sonra ödeme yapmak için kendisine verdikleri kredi kartlarından ödemeyi aldığı sırada kart hamillerinin bilgisi ve rızası olmadan kart bilgileri ve güvenlik şifrelerini temin ettiğinin öğrenildiğini anlattı. Zanlının internet üzerinden bazı uygulamalara kredi kartı bilgilerini girdiğini aktaran polis, şu ana kadar ilk tespitlere göre, bir bankaya ait 7 farklı kişinin kredi kartlarından 336 işlem yapmak sureti ile toplam 405 bin 61 Amerikan Doları harcama yaptığının tespit edildiğini belirtti.

“69 kişinin kart bilgileri kopyalandı, kimlik belirleme çalışmaları yapılıyor”

Polis, aynı gün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılan operasyonda zanlının çalıştığı iş yerinde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonu ve suç ile bağlantısı olduğuna inanılan 10 bin 115 TL ve 255 Euro’nun da bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Aynı gün zanlının itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini söyleyen polis, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlı üzerinde, henüz daha kimlikleri tespit edilemeyen birçok şahsa ve farklı bankalara ait kredi kartı bilgilerinin ve sliplerinin resimlerinin olduğunun tespit edildiğini de mahkemeye aktardı.

Zanlının aleyhinde yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve zanlıya ait cep telefonunda kredi kartı bilgileri bulunan 69 şahsın kimliklerinin tespit edilmesine başladığını belirten polis, bu yönde de soruşturma yapıldığını belirtti. Polis, zanlının kuvvetle muhtemel aynı yöntemle konu kredi kartı bilgilerini kullanması sonucunda konu meblağın artacağına inanıldığını belirtti. Zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği ifade eden polis, mesele ile ilgili alınması gereken birçok ifade olduğunu da söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini aktararak, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.