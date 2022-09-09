Polis: “Marketten yaklaşık 5 bin 800 TL değerinde alkollü içki çaldı”

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten alkollü içki çaldığı ifade edilen ve bu gerekçe ile tutuklanan zanlı M.F.S. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Doğukan Can, mahkemede olayın detaylarını paylaştı. Polis, zanlının hırsızlık suçundan yargılandığını belirtirken, 24 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir market içerisinden toplam 5 bin 800 TL değerinde alkolü içkiyi çaldığını anlattı.

Zanlının 1 Eylül günü tespit edildiğini anlatan polis, tasarrufunda bulunan bir adet içki şişesinin emare alındığını ve mahkeme emri gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının 2 Eylül tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk temin ettiğini söyledi. Zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını ve yasal statüsü olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.