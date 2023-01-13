Polis: “Kız arkadaşını önce ısırdı, ardından da darp etti”

Tartıştıkları kız arkadaşını önce yanağından ısıran, ardından da sürükleyip hem evde hem de araçta darp eden zanlı mahkemeye çıkarıldı, tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru İsmail Çarık, M.K. isimli zanlının “Ciddi Darp”, “İnsan Kaçırma”, “Alıkoyma” ve “Kasti Hasar” suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlının 7 Ocak tarihinde 5 aydır kız arkadaşı olan I.Ç’yi misafirlikte bulundukları bir evde tartıştıkları esnada yanağından ısırarak, darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlı ile müştekinin Minareliköy’deki ikametgâhına gittikten sonra kadını kollarından sürükleyerek yatak odasına götürüp, odanın kapısını kilitlediğini ve ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, müştekinin odanın penceresinden kaçtığını ancak zanlının peşinden gelip, araç içinde müştekiyi darp ettiğini söyledi.

Polis, müştekinin 10 Ocak 2023 tarihinde önce polise şikayetçi olduğunu ancak aynı gün şikayetini geri çektiğini, sonrasında ise 11 Ocak tarihinde ise ek ifade verip, travma yaşadığını beyan edip, zanlıdan şikayetçi olduğunu anlattı.

Polis, zanlının da müştekinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikâyetçi olduğunu aktardı.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.