Polis: Kaza yerinden kaçan İlyas Hıdır aranıyor
Polis Genel Müdürlüğü, 26 Haziran’da Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde 3 aracın karıştığı, 1 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazasıyla ilgili İlyas Hıdır’ın arandığını açıkladı.
A+A-
Polis Genel Müdürlüğü, 26 Haziran’da Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde 3 aracın karıştığı, 1 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazasıyla ilgili İlyas Hıdır’ın arandığını açıkladı.
Polis, EY 310 plakalı araç sürücüsü 32 yaşındaki Hıdır’ın kaza yerinden isim ve adres vermeden ayrıldığını belirtti.
Hıdır’ın fotoğrafını da yayımlayan Polis Genel Müdürlüğü, kendisini görenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.
Bu haber toplam 509 defa okunmuştur
Etiketler : kaza, polis, trafik kazası, ilyas hıdır