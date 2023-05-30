Polis: Kaza noktasından 80 metre ilerisine kadar elektrik lambaları çalışmıyordu

Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı Nicolae Chiru mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kaza noktasının80 metre ilerisine kadar olan bölümde aydınlatma ışıklarının çalışmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına karar verdi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, Cumartesi günü saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa- Güzelyurt anayolu 5-6 kilometreleri içerisinde zanlı Nicolae Chiru’nun, yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda dikkatsizce seyrettiği sırada aynı yol üzerinde yaya olarak ilerleyen Engin Kuzucu’ya aracının ön sol kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın ardından Kuzucu’nun banket içerisine savrulduğunu ve kaza neticesinde kaza mehelinde vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, Kuzucu’nun cesedi üzerinde otopsi yapıldığını ve trafik kazasına bağlı öldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Polis olay yerinde yapılan ilk tespitlerde kaza noktasının 20 metre gerisinde yol aydınlatma lambalarının çalıştığı ancak kaza noktasından 80 metre ilerisine kadar olan bölümde ise aydınlatma ışıklarının çalışmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Kıbrıs’ın güneyinden gelen ve Romanya vatandaşı olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.