Polis, Karpaz bölgesinde sürücülere yabani eşek uyarısı yaptı

Polis, Karpaz bölgesindeki yabani eşeklerin, özellikle Yeni Erenköy- Dipkarpaz ve Zafer Burnu arasında yola indiğini ve kazaya sebebiyet verdiklerini belirterek sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istedi.