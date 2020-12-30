Polis, Karpaz bölgesinde sürücülere yabani eşek uyarısı yaptı
Polis, Karpaz bölgesindeki yabani eşeklerin, özellikle Yeni Erenköy- Dipkarpaz ve Zafer Burnu arasında yola indiğini ve kazaya sebebiyet verdiklerini belirterek sürücüleri uyardı.
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Polis, Karpaz bölgesindeki yabani eşeklerin, özellikle Yeni Erenköy- Dipkarpaz ve Zafer Burnu arasında yola indiğini ve kazaya sebebiyet verdiklerini belirterek sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istedi.
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