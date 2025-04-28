Polis: Kamera görüntülerinde Sholeh’in evinde olduğu tespit edildi

Girne’de Ala Sholeh’in şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Y.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı.

Özmüezzin Girne’de hafta sonu yatakta cansız bedeni bulunan Ala Sholeh’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Y.S.’nin ‘Adam öldürme’ suçlaması ile mahkemeye çıkarıldığını kaydetti.

Polis, 21 Nisan tarihinde Lefkoşa Hastanesi, Morgunda Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından Sholeh’e yapılan otopside darp ve cebir izine rastlanmadığını, sağ akciğerinde ve boynunda kanama tespit edildiğini ifade etti.

Pois, ‘Baskı’ olabileceği şüphesi ile Doktor Deniz’in soruşturma yapılması uyarısı üzerine zanlı Y.S.’nin tutuklandığını ve mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, 20 Nisan tarihinde 112 Acil servisten Mercan Sokak’ta bir kadının evinde ölü olduğuna dair ihbar alındığını ve bölgeye gittiklerini söyledi. Özmüezzin yapılan sorgulamada 112’ye ilk ihbarın sabah saat 07.10’ yapıldığını, ilerleyen soruşturmada zanlının sokakta tanımadığı bir şahsın telefonundan arayarak ihbar verdiğini, adresi tam anlatmadığı için sağlık ekiplerinin evi bulamadan bölgeden ayrıldığını kaydetti.

Polis çavuşu Özmüezzin zanlının bu kez saat 08.50’de 112’ye ikinci ihbarı yaptığını ve adresin bulunduğunu ifade etti.

Gerçekleşen otopside birtakım şüpheler üzerine zanlının soruşturma maksatlı göz altına alındığını kaydeden Özmüezzin, DNA örnekleri için tırnak ve kan örnekleri alındığını, otopsi raporunun henüz yazılmadığını ve ölüm saatinin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Zanlı avukatı süreye itiraz etmezken sorduğu bir soru üzerine Özmüezzin Sholeh ile zanlının arasında bir gönül ilişkisi olduğunu Ala Sholeh’in cep telefonunda ilişkisini koparmak için zanlıya attığı mesajlar bulunduğunu, zanlının da cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını ifade etti.

Polis, zanlının verdiği ilk beyanda olay günü sabah 07.00’de Barış Parkı’nda yürüyüşte olduğunu ancak incelenen kamera görüntülerinde aynı saatlerde Sholeh’in evinde olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, Sholeh’in ölümünde bazı şüpheler üzerine tutuklanan zanlı hakkında soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Alınan ek tutukluluk süresinde 17 kişiden ifade temin edildiğini, 13 kamera görüntüsünün incelendiğini, 6 kamera görüntüsünün de incelenmeye devam ettiğin kaydeden Özmüezzin, zanlı ve Sholeh’in olay günü kıyafetlerinin yanı sıra, tırnak doku örneği alındığını, DNA raporlarının hızlı bir şekilde hazırlanması için yazışmaların yapıldığını ve sonuçların beklendiğini kaydetti.

Sholeh’in kaldığı apartmanın kamera görüntülerinin de incelendiğini kaydeden Özmüezzin, bir çok çevre şahadeti de aldıklarını ifade etti.

Polis, Sholeh’in çalıştığı yerde iş arkadaşlarından aldığı ifadelerde, zanlının son dönemlerde her akşam iş yeri önünde arabası ile beklediğini ve Sholeh’i zorlayarak eve götürmek istediği yönünde ifadeler aldığını ve zanlının sürekli iş yerine çiçek gönderdiğini belirtti.

Alınması gereken ifadeler, beklenen raporlar olduğunu dile getiren Özmüezzin, zanlının bu sürede soruşturmanın selameti için 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 8 daha tutuklu kalmasına emir verdi.