Polis: “İşyerine tahsil ettiği parayı çaldı”

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir işyerinde pazarlamacı olarak çalışan zanlı E.K. tahsil etmiş olduğu paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcu huzurda bulunan zanlı E.K.’nin "Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme" suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 25 Nisan 2022 – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Haspolat Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerinde pazarlamacı olarak çalışan zanlı E.K. iş yerine ait alkollü içki ve gıda ürünlerinin tahsilatını yaparken müşteriye tahsil ettiği miktarı yazdıktan sonra, iş yeri nüshasına farklı bir rakam yazıp evrağı sahteledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, zanlının kesmiş olduğu fatura ve makbuz defterlerinin inceleneceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.