Polis: “İnşaattan plaka demir teleskoplarını çalıp, hurdacıya sattılar”

Gönyeli'de dün yarım inşaat içerisine girip 15 adet plaka demir teleskopları çalan ve aynı gün söz konusu demirleri Haspolat’ta bir hurdacıya satıp parasını alan zanlılar M.S.Ö ve S.G. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlılar M.S.Ö ve S.G’nin 21 Mayıs tarihinde saat 09.00 raddelerinde Gönyeli'de yarım inşaat içerisinde bulunan ve toplam değerleri 12 bin TL olan 15 adet 4 metrelik plaka demir teleskopları sirkat edip aynı gün saat 09.40 raddelerinde Haspolat'ta faaliyet gösteren As Buzu isimli hurda işletmesine giderek sirkat ettikleri demir kalıp teleskoplarını söz konusu işletmeye hurda olarak 630 TL karşılığında sattığını ifade etti.

“Zanlılar suçunu itiraf etti”

Polis, aynı gün demir teleskopların emare olarak tespit edilerek zapt edildiğini ve temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını aktardı. Yapılan sorgularında zanlı M.S.Ö. yapmış olduğu sözlü beyanında demirleri S.G. ile aldıklarını ve sattıklarını kabul ederek mevcut 630 TL'den 160 TL zanlı S.G.’ye verdiği ve kendisine 470 TL bıraktığı bilahare bu paralardan tasarrufunda 400 TL emare olarak zapt edilerek kalan miktarı ise bir markette harcadığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı S.G’nin de gönüllü ifade verdiğini ve işlemiş oldukları suçları itiraf ettiğini bu bağlamda ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca alınması gereken ifadeler de olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Sevket Gazi zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.