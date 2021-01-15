Polis: Hesap dökümleri bilgisayardan silindi

Alayköy’de meydana gelen ‘müstahdem tarafından sirkat’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.C., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Toykan Gürler olayla ilgili bulguları aktardı.

Gürler, 4 Ağustos – 24 Kasım 2020 tarihleri arasında zanlı S.C.’nin Alayköy'de faaliyet gösteren Aleko Enterprises LTD adına yapılan işlerden tahsil edilen paraları şirket hesabına yatırmayarak kendi tasarrufuna geçirerek sirkat ettiği iddia edildiğini söyledi.

Gürler, zanlının suçlamalar ile ilgili araştırmanın yapılması ve suçun olup olmadığı tespit edilene kadar tutuklanmadığını belirtti.

Polis, konu iş yerinde işlediği zaman içerisinde farklı zamanlarda şirketin yapmış olduğu işlerden elde ettiği ilk nazarda 34 bin 964 TL parayı kendi adına kayıtlı iş bankası hesabına aktarttırarak kendi tasarrufuna geçirmek suretiyle konu suçu işlediği tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Gürler, yapılan tespit sonrasında S.C.’nin tutuklandığını ve yapılan soruşturmada Aleko mobilya şirketinde mal alım, sipariş alma, muhasebe işlerini yapma, personeli ödeme gibi işlerde sorumlu müdür olarak çalışmakta olduğunu belirtti.

Polis memuru Toykan Gürler, zanlının söz konusu şirkette muhasebe işlerini yapmakta olduğu bilgisayarda kayıtlı Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan hesap dökümleri bilgisayardan silindiğinden dolayı konu bilgisayar emare olarak zapt edilip incelendiğini söyledi. Gürler mesele ile ilgili olarak alınacak ifadeler ve incelemede olan bilgisayar bulunduğunu belirterek soruşturmanın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.