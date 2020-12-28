“Polis hala müdahale etmedi”

Devrim DEMİR

Güzelyurt’ta güpe gündüz 24 Aralık tarihinde araç çalan hırsızlar çaldıkları arabayla her gün bir köyde görülüyor. Şeremet ailesine ait DV 083 plakalı salon aracın çalınmasına ilişkin Güzelyurt, Alayköy, Lefkoşa ve Mağusa Polis Müdürlüklerine şikâyetler yapıldı.

Çalıntı araç videoya çekilip polise verilmesine rağmen, “Siz müdahale etmeyin” cevabını aldıklarını iddia eden Şeremet ailesi YENİDÜZEN’e konuştu.

“Aracımız kullanılıyor ama kimse müdahale etmiyor”

Güzelyurt’ta yaşanan olayla ilgili Zahide Şeremet, 4 gündür arabalarının bulunması için yardım istemedikleri polis karakolu kalmadığını söyledi.

Şeremet, DV 083 plakalı arabalarının 24 Aralık Perşembe günü saat 12.00’de kapılarının önünde çalındığını anlattı.

Şeremet, “Oğlum arabanın arkasından odun indiriyordu. İçeri girip çıktığı zaman araba kapının önünde yoktu. Güzelyurt Polis Müdürlüğüne gittik ifade verdik, daha sonra polis geldi yeniden bilgi aldı. Aynı günün akşamı çalınan arabamız Alayköy çemberinde görüldü ve oğlumun arkadaşı yakın takibe aldı. Sürekli video çekerek aracı takip etti yeniden Güzelyurt Polisi’ne bilgi verdik, bize Alayköy’ün ilgileneceği bir durum olduğunu söyledi. Alayköy Polis Karakolu’nu aradık, Lefkoşa ilgilenir dedi. Lefkoşa’yı aradık kimseden ses çıkmadı. Araba Vadili köyüne kadar takip edildi, polis bize müdahale etmeyin dedi. Arabamız Vadili köyünde sır oldu. Bugün Güvercinlik köyünde görüldü Mağusa ve Dörtyol Karakolunu aradık ama kimse hala müdahale etmiyor. Aracı çalan genç tespit edildi, yanında 5-6 yaşlarında birde küçük çocuk var. Aracımız 4 gündür kullanılıyor ama hala polis müdahale etmek için ne bekliyor?”