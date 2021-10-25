Polis: “Eski eşini darp etti”

Alkol tesiri altında olan zanlı G. B., başka ev kiralayıp kalmak istediği gerekçesiyle eski eşini darp etti. Polisin mahkemede aktardığı bilgiye göre; hızını alamayan zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerine de küfür etti, soluğu mahkemede aldı. Mahkeme zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen "Ciddi darp”, “İtale-i lisan (küfür etme)”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G. B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç, olayla ilgili bulguları aktardı. Kırgeç, huzurda bulunan zanlı G. B.’nin "Ciddi darp”, “İtale-i lisan (küfür etme)”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket" suçlarından yargılandığını söyledi. Polis, dün, Lefkoşa’daki ikametgâhın salon kısmında, başka ev kiralayıp kalmak istediği gerekçesiyle eski eşi ile zanlı arasında, alkol tesiri altında olduğu bir sırada tartışma yaşandığını belirtti. Zanlının daha sonra eski eşini ciddi şekilde darp ettiğini kaydeden Polis, daha sonra zanlının ikametgâhın dışına çıkarak ikametgâha karşı uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu dile getirdi. Zanlının yüksek sesle müştekiye küfür ettiğini ifade ettiğini anlatan Polis Kırgeç, ardından olay yerine gelen polis ekibine de küfürler savurduğunu aktardı.

“Darp ve cebir izine rastlandı”

Müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen Kırgeç, vücudunda darp ve cebir izine rastlandığını anlattı. Kırgeç, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye dek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL tutarında nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.