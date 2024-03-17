Polis denetimleri: 1988 sürücüye ceza, 16 tutuklu, 165 araca trafikten men…

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne Güzelyurt ve İskele Polis müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde 16-17 Mart tarihleri, 22.00 - 02.00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis açıklamasına göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve ülkede ikamet izinsiz tespit edilen 5 kişi ile aracında yapılan aramada, bir bıçağı kanunsuz taşıdığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhanede bulunması yasak 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 346 araç sürücüsü kontrol edildi ve 187’si süratli, 25’i alkollü, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 17’si emniyet kemeri takmadan, 62’si seyrüsefer ruhsatsız, 18’i sigortasız araç kullanmak, 129’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 682 araç sürücüsüne çeşitli trafik suçlarından ileri işlem uygulandı. 103 araç ise trafikten menedildi.

Gazimağusa

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi yasak 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3 bin 250 araç sürücüsü kontrol edildi ve 508’i süratli, 1’i alkollü, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 55’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 813 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

1 sürücü tutuklanırken, 18 araç da trafikten menedildi.

Girne

Girne’deki kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi yasak 42 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1085 araç sürücüsü kontrol edildi ve 117’si süratli, 25’i alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 7’si seyrüsefer ruhsatsız, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 19’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 246 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 3 sürücü tutuklandı ve 36 araç trafikten menedildi.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, bulundukları araçta yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 1 gram metamfetamin türü ile yaklaşık 300 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 483 araç sürücüsü kontrol edildi ve 125’i süratli, 16’sı emniyet kemeri takmadan, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 144 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 1 sürücü tutuklandı, 4 araç trafikten menedildi.

İskele

İskele bölgesindeki kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmesi yasak 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 372 araç sürücüsü kontrol edildi ve 42’si süratli, 1’i alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 8’i emniyet kemeri takmadan, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 103 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 4 araç trafikten menedildi.

Gemikonağı’nda trafik kazası… Park halindeki araca çarptı; tutuklandı.

Gemikonağı’nda dün gece 23.50 sıralarında Şht. Salahi Mehmet Sokak’ta, Bruno Ndenzi (E-25) 150 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HT 780 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı.

Polis açıklamasına göre, o esnada yol kenarında park halinde bulunan 34 NG 6436 plakalı aracının sol arka kısmına çarpan araç sürücüsü Nndenzi tutuklandı.