“Polis canlarımızı koruyor, polisin canını da yasalar korumalı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, trafikte güvenliği sağlamada ve uyuşturucu maddeyle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yapan tek resmi makam olan Polis Örgütüne karşı yapılan şiddet ve araçları üzerlerine sürmeye daha caydırıcı etkenlerin devreye girmesinin gerekliliğini vurguladı.

Dernek, bu tür olayların yaşanmaması için yasal caydırıcılığın artması, ehliyetine bir yıl süre ile el konulması, mahkemeye mutlaka çıkarılması ve caydırıcı cezaların getirilmesinin polisin daha güvende hissetmesini sağlayacağını belirtti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı yaptığı yazılı açıklamada, can koruyan polis mensuplarına karşı son zamanlarda yapılan şiddet hareketleri yanında aracı üstlerine sürme olaylarının dikkat çekmeye başladığını söyleyerek, özellikle polis trafik denetimleri, trafikte kazaların azalması, suçlara caydırıcılık getirmede tek etkili görevi yapan polis mensuplarının yasalarla ve yaptırımlarla daha etken korunması gerektiğini söyledi.

Polis devriyelerinin denetleme veya şüpheli durumlarda durdurmaya çalıştığı araç sürücülerinin dur ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçmaya veya görev yapan polislerin üzerlerine öldürme riski ile araçlarını sürmelerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Avcı, “Polis dur ihtarına uymayan sürücünün, polis tarafından aranan kişi, alkollü ya da uyuşturucu madde tesiri altında olması, uyuşturucu madde taşıması, tecavüzi alet bulundurması, ehliyetsiz olması nedenlerinden dolayı kaçmaya çalışması en büyük nedenlerdir” dedi.

Polisin peşine düştüğü sürücünün bir yerlere çarpması durumunda ölümün de meydana gelebileceğini hatırlatan Avcı, kaçan ve ertesi gün tespit edilen sürücünün esas kaçmasına neden olan birçok sebebin ortadan kaldırılmasıyla başarıya kendince imza atmış olduğuna da işaret etti.

Avcı, “Bu tür olayların yaşanmaması için yasal caydırıcılığın artması, ehliyetine bir yıl süre ile el konulması, mahkemeye mutlaka çıkarılması ve caydırıcı cezaların gelmesi polisimizin daha güvende olmasını hissettirecektir” diyerek, son olayla ilgili tüm polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.