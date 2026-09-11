Polis: “Buradaki uzmanlar kaptanlık belgesinin yeterli olduğunu söyledi” Türkiye’den yanıt bekliyoruz

Serap ŞAHİN

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı ve 6 mürettebat ile Filo Denizcilik hissedarı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı aldı.

Filo Denizlik’in karar defteri inceleniyor

Polis, soruşturma kapsamında ülkede bulunan 11 kişiden DNA örneği alındığını, yurt dışında bulunan üç kişiye de ulaşıldığını açıkladı. Filo Denizcilik’e ait karar defterinin emare olarak alındığı ve incelenmeye başlandığı da mahkemeye aktarıldı.

Mahkemede, gemi hareket etmeden önce bir yolcunun video kaydı çekerek ailesine gönderdiği de açıklandı. Polis, söz konusu videoda geminin kızağının kırık olduğunun net olduğunu, yolcunun bu kaydı gemi henüz hareket etmeden ve kaybolmadan önce ailesine gönderdiğini söyledi.

2003 yılındaki kaza raporları temin edildi

Polis, geminin 2003 yılında geçirdiği kazaya ilişkin raporların da temin edildiğini açıkladı. İngilizce, Rusça ve Yunanca dillerinde olan raporların çevirilerinin yapıldığı ve soruşturma kapsamında inceleneceği belirtildi.

Kaptanlık belgesi için Türkiye’den yanıt bekleniyor

İddia makamının soruları üzerine polis, gemi kaptanının kaptanlık belgesinin geçerliliğine ilişkin yürütülen yazışmalar hakkında da bilgi verdi.

Polis, ülkedeki uzmanların söz konusu belgenin yeterli olduğu yönünde görüş bildirdiğini ancak Türkiye’den gelecek sonucun beklendiğini söyledi.

Kaptan yardımcısının verdiği beyanların ise olayın aydınlatılmasına yönelik olduğunu belirten polis, soruşturmanın bu yönde de sürdüğünü aktardı.

Şirket direktörünün bilgisayarları inceleniyor

Polis, şirket direktörüne ait bilgisayar ve laptopun imajlarının alındığını ve incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Mahkemede gemiye ilişkin survey anlaşmaları da gündeme geldi. Polis, söz konusu belgelere göre geminin su almaması gerektiğini belirtti.

Savunma: “Videolardaki sular geminin batma sebebi değil”

Zanlıların avukatı ise yaptığı savunmada, video kayıtlarında görülen suların geminin batmasına neden olan su olmadığını iddia etti.

Avukat, kazanın zanlıların tedbirsizliği veya dikkatsizliği sonucu meydana gelmediğini savundu.

Zanlılardan birinin avukatı da müvekkilinin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürerek, müvekkilinin zanlı değil, tanık olması gerektiğini savundu.