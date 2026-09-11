UKÜ ve GAÜ akademik iş birliğine imza attı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında bilimsel ve akademik iş birliklerini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı. Protokolle ortak araştırmaların yürütülmesi, bilimsel toplantıların düzenlenmesi, akademisyenlerin bilgi ve deneyim paylaşımının desteklenmesi ve eğitim-öğretim alanında ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yükseköğretimin daha iyi noktalara taşınmasında üniversiteler arasındaki iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, “KKTC’deki yükseköğretimi daha iyi noktalara taşıyabilmek için Kıbrıs’taki diğer üniversitelerle bu tür iş birliklerine önem veriyoruz. Bu iş birliklerinin yalnızca protokol düzeyinde kalmaması, somut çalışmalara dönüşmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İş birliği kapsamında iki üniversitenin bilimsel konularda bilgi ve deneyimlerinden yararlanması, ihtiyaç halinde öğretim üyelerinin görevlendirilmesi ve araştırmacı desteğinin sağlanması planlanıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda veri toplama, araştırma ve devam eden projelerde ortak çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.