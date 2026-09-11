“Nazım Çavuşoğlu geçen yıl ‘hazırdı’, bu yıl gene ‘hazır’”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun geçen yıl ve bu yıl eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde yaptığı açıklamaları karşılaştırdı.

Maviş, Çavuşoğlu’nun 14 Eylül 2025’te “güçlendirilmiş altyapımız ve destek birimlerimizle yeni döneme hazırız” dediğini, 10 Eylül 2026’da ise “2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırız” açıklaması yaptığını belirtti.

Maviş, iki açıklamada yer alan verileri başlıklar halinde karşılaştırdı.

İki yılda da “hazırız”: 9 okulda güçlendirme sürüyor

2025: 67 okul için güçlendirme kararı alındı, 29 okulda çalışmalar tamamlandı, 9 okulda çalışmalar devam etti.

2026: 69 okul için güçlendirme kararı alındı, 40 okulda çalışmalar tamamlandı, yine 9 okulda çalışmalar devam ediyor.

Buna göre güçlendirme kararı verilen okul sayısı 67’den 69’a, tamamlanan okul sayısı ise 29’dan 40’a yükseldi. Devam eden çalışma bulunan okul sayısı ise iki yılda da 9 olarak açıklandı.

Tamamlanmayan süreçlerde 29’dan 20 okula

2025 yılında 10 okulun sözleşmesinin imzalandığı, 6 okulun sözleşme ve 13 okulun ihale aşamasında olduğu belirtilmişti. Toplam 29 okulun bu süreçlerde bulunduğu açıklanmıştı.

2026 yılında ise yer teslimi bekleyen 1 okul, sözleşmesi feshedilen 4 okul, imza bekleyen 5 okul, ihaleye hazır 6 okul, maliyeti güncellenecek 2 okul ve yeniden ihaleye çıkacak 2 okul bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda toplam 20 okulun farklı aşamalarda olduğu açıklandı.

Öğrenci sayısı arttı, öğretmen sayısı aynı kaldı

2025: 58 bin öğrenci, 6 bin 500 öğretmen.

2026: 59 bin öğrenci, 6 bin 500 öğretmen.

Öğrenci sayısı bir yılda 58 binden 59 bine yükselirken öğretmen sayısı değişmedi.

2026 açıklamasında ayrıca 10 rehber öğretmen, 9 teknoloji tasarım öğretmeni ve ortaöğretimde 6 öğretmen ihtiyacı bulunduğu belirtildi.

Geçen yıl planlanan okullar bu yıl da proje aşamasında

2025 yılında 7 yeni okul planlandığı açıklanmıştı.

2026 yılında ise 5 yeni okul projesi üzerinde çalışıldığı ve gelecek yıl ihaleye çıkılmasının hedeflendiği belirtildi.

Maviş’in karşılaştırmasına göre 2026’da açıklanan 5 projeden 4’ü, 2025 yılında planlanan yeni okullar arasında da yer aldı.

Girne Meslek Lisesi: 2025’te planlanan yeni okul olarak açıklanırken, 2026’da proje çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Girne Özel Eğitim Okulu: 2025’te planlanan yeni okuldu; 2026’da proje çalışmasının sürdüğü açıklandı.

Gazimağusa Özel Eğitim Okulu: 2025’te planlanan yeni okuldu; 2026’da proje çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Yeni Gönyeli İlkokulu: 2025’te planlanan yeni okuldu; 2026’da proje çalışmasının sürdüğü açıklandı.

Yeniceköy Otomotiv Meslek Lisesi: 2025’te yeni okul olarak planlandı; 2026’da mevcut okulun meslek lisesine dönüştürüldüğü açıklandı.

Yeni Alsancak İlkokulu: 2025’te planlanan yeni okullar arasında yer aldı; 2026 açıklamasında yer almadı ve henüz yapılmadığı belirtildi.

Lapta Ortaokulu: 2025’te planlanan yeni okul olarak açıklandı; 2026 açıklamasında yer almadı.

Lefkoşa’da yeni ilkokul: 2025 listesindeki adıyla yer almazken, 2026’da proje çalışmasının devam ettiği belirtildi.

252 konteyner sınıf kullanılmaya devam ediyor

2025: Konteyner sınıf sayısı açıklanmadı.

2026: 252 konteyner sınıfın kullanılmaya devam ettiği ve iki yıl içinde kaldırılmasının hedeflendiği açıklandı.

Güvenlik görevlisi sayısı yeniden planlanıyor

2025: 35 güvenlik görevlisinin göreve başlayacağı söylendi.

2026: Sayının 37’ye çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Kitaplarda da farklı açıklamalar

2025: 427 bin ders kitabıyla hazır olunduğu açıklandı.

2026: Bazı kitapların henüz gelmediği, ancak 14 Eylül’e kadar eksiklik yaşanmayacağının söylendiği belirtildi.

Okul inşaatlarında “hazırız” açıklaması

Maviş’in karşılaştırmasına göre 2025 yılında devam eden çalışmalar bulunmasına rağmen “hazırız” açıklaması yapıldı.

2026 yılında ise bazı çalışmaların geciktiği kabul edilmesine rağmen yine “hazırız” denildi.

Can güvenliği konusunda 2025 yılında “güvenli ve çağdaş öğrenme ortamı” oluşturulduğu ifade edilirken, 2026 yılında “Hiçbir okulumuzda can güvenliğini riske sokacak bir durum yoktur” denildi.

Taşımacılıkta denetim ve kamera sistemi gündemde

Öğrenci taşımacılığı konusunda 2025 açıklamasında denetim sonuçları veya alınan önlemlere ilişkin bilgi verilmediği belirtildi.

2026 açıklamasında ise eski otobüslerin “büyük bölümünün” çıkarıldığı, denetimlerin artırılacağı ve kamera sisteminin “gündemde” olduğu söylendi.

Ancak araç ve denetim sayılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Maviş, iki açıklamadaki verileri karşılaştırarak, geçen yıl 9 okulda devam eden güçlendirme çalışmalarının bu yıl da 9 okulda sürdüğüne, geçen yıl planlanan bazı yeni okulların ise bu yıl yeniden proje çalışması olarak açıklandığına dikkat çekti.