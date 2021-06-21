Polis: “Benzer 5 dosyası daha var”

Lefkoşa’da meydana gelen ‘şiddet kullanma tehditi’ suçundan tutuklanan zanlı C.Ö., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Nurçin Hocaoğlu, zanlının 'Şiddet Kullanma Tehdidi’, ‘Rahatsızlık ve İthale-i Lisan’ suçlarını işlediğini belirtti.

Polis, zanlının 20 Haziran tarihinde ayrılmış olduğu eski esi T.E.'nin Lefkoşa’da bulunan evinin kapısına giderek defalarca kapıyı çalıp şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu anlattı.

3 görgü tanığının ifadesi alındı… Kadının 3 yıldır şikâyeti var

Polis, zanlının aynı gün aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili 3 tane görgü̈ tanığı olduğunu ayrıca, polis kayıtlarından yapılan araştırmada zanlının 2019 yılından bu yana müştekinin şikâyetçi durumunda zanlının ise yine zanlı durumunda olduğu toplamda 5 ayrı mesele olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının bu meselelerden 65 gün hapis cezası aldığını ve kefalete bağlandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 14 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı haber)