Polis Basın Subaylığı uyardı: “Türkiye hatlarından gelen aramalara dikkat”

Polis Basın Subaylığı, son günlerde özellikle yurt dışı Türkiye hatlarını kullanarak yaşlı kişilerin arandığını ve kendisini polis (komiser) olarak tanıtan kimliği meçhul kişilerin banka hesap numarası istediğini açıkladı.

Yabancı numaralara karşı dikkatli olunması konusunda uyaran polisin açıklaması şöyle:

“Son günlerde, yurt dışı Türkiye hatları kullanarak özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendisini polis (komiser) olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahıslar; aradıkları kişilere, banka hesaplarının tehlikede olduğunu söyleyip yardımcı olmak adına söz konusu kişilerin, kimlik ve banka hesap numaralarını istedikleri yönünde polise şikâyetler yapılmaktadır. Halkımızın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede polisi haberdar etmeleri önemle rica olunur.”