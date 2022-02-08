Polis açıklaması: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Polis yaptığı açıklamada Halil Falyalı ve soförü Murat Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Polis açıklaması şöyle:

8.2.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat DEMİRTAŞ olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil FALYALI ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre Ercan Havaalanı'na giden yollarda polis araç durdurma ve kimlik kontrolü yapıyor.