Plansızlığın bedeli: 583 bin Dolar, 92 bin 230 TL!

Bakanlar Kurulu, akaryakıt temini kaynaklı elektrik kesintilerinin yaşandığı süreçte KIB-TEK’in AKSA’dan satın aldığı 802 metrik ton yakıtın satın alımı için 583 bin 166 Dolar, karadan taşıma işlemi içinse 92 bin 230 TL ödenmesine karar verdi.

11 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan iki kararda, “KIB-TEK’in Haziran ayı sonu ile Temmuz ayı başında akaryakıt temininde yaşadığı sorunlar ve ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle AKSA’dan 802 metrik ton akaryakıt satın aldığı” ifade edildi.

Kararlardan birinde, AKSA’nın Kalecik Santrali tesisinden, metrik ton başına KDV hariç 727,14 Dolar’a toplamda 802 metrik tonluk yakıtın satın alındığı ifade edildi.

Bakanlar Kurulu, AKSA’ya toplamda 583 bin 166 Dolar ödenmesine karar verdi.

Bir diğer kararda ise, yakıtın Kalecik’ten Teknecik’e taşıması için, taşıma işlemini gerçekleştiren Vedha Enterprises LTD’e metrik ton başına 115 TL ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Bakanlar Kurulu bu kapsamda, söz konusu taşıma işlemi için 92 bin 230 TL ödenmesine karar vermiş oldu.