Plakalarda yeni format

Motorlu Araçlara Özel Tahsisli Plaka Verilmesi Esas ve Usulleri (Değişiklik) Tüzüğü, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni plakalar haziran ayı ortasından itibaren kullanılmaya başlanacak.

Yapılan değişiklikle birlikte, ücretli yolcu taşımacılığında kullanılan araçların ön ve arka plakalarında harf ve sayıların başına “T” harfi getirildi.

Yeni uygulamaya göre taşıma izni verilen araçlar, örnek olarak “TAA 001A” formatında plaka alacak. Diğer araçlarda ise plakalar “AA 001A” şeklinde başlayacak.