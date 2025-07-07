“Plaka için açık artırma yasaya aykırı”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve plaka tahsisine ilişkin tüzük değişikliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Barçın, aynı özel plaka için birden fazla talep olması halinde açık artırma yöntemiyle satış yapılmasının hukuki dayanağını sorguladı.

Barçın, tüzük değişikliğiyle “Özel Seçilmiş Normal Kayıt Sıra Numaralı Plaka” taleplerinde birden çok başvuru olması durumunda açık artırma usulünün getirildiğini hatırlatarak, bu düzenlemenin 1974 tarihli Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasına dayandırıldığını belirtti. Ancak aynı yasa maddesinin yalnızca “esas ve usullere” yönelik düzenlemeye yetki verdiğini, harç miktarlarının artırılmasını kapsamadığını vurguladı.

Barçın, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Fotoğraflarda da görüleceği üzere, tüzüğe binaen alınacak harçların yasada belirtilen miktarda ve yalnızca enflasyon oranında artırılarak sabit şekilde belirlenmesi gerektiği açıkça düzenlenmiştir. Bu haliyle açık artırma ile en yüksek fiyatı verenin plaka alması uygulaması, yasal dayanaktan yoksun bir gelir artırma yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Kamu maliyesinin gelirlerinin artırılmasının elbette önemli olduğunu ve lüks tüketimin daha yüksek vergilendirilmesine kişisel olarak karşı olmadığını belirten Barçın, “Ancak bu uygulamaların yasaya uygun yapılması şarttır” dedi.

Ayrıca, bu tür uygulamalarda hem teknolojik altyapının hem de personel yönetiminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Barçın, açıklamasının sonunda “Eğer değerlendirmemde hukuki eksiklik ya da hata varsa, mevzuat doğrultusunda görüşlerinizi bekliyorum” notunu da düşerek hukukçulara çağrıda bulundu.