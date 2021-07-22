Plajda bayram

Kurban Bayramı’nın bugün üçüncü günü.

İlk günü 20 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı’nda, arife olan pazartesinin de idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatilinde vatandaşlar tatil yapma ve dinlenme imkanı buldu.

Kamu iş yerlerinde 26 Temmuz Pazartesi yeniden iş başı yapılacak.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kutlanan Kurban Bayramı süresinde, arife günü meydana gelen ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası dışında herhangi bir ciddi olay yaşanmadı.

Hava sıcaklığının 40’lı derecelerde olduğu bayram süresince vatandaşlar salgın tedbirlerine uymaya özen göstererek, eğlence yerleri, plajlar ve tatil beldelerinde bayramı kutluyor.