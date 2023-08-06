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Piyanist Gökçen Mertoğlu Barselona' da konser verdi

Piyanist Gökçen Mertoğlu Barselona' da konser verdi

Ispanya'nın önemli kültür ve sanat kenti Barselona'da konser veren genç piyanistlerimizden Gökçen Mertoğlu takdir topladı.

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Ispanya'nın önemli kültür ve sanat kenti Barselona'da konser veren genç piyanistlerimizden Gökçen Mertoğlu takdir topladı. Mertoğlu’nun konserinde ünlü opera sanatçıları da sahne aldı.

Lefkoşa'da doğan Gökçen Mertoğlu orta ve lise eğitimi sırasında Piyanist Rauf  Kasimov'dan piyano dersleri  aldı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden mezun olduktan sonra Edirne'de Trakya  Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünden mezun oldu

AB bursuyla 2022 yılında Avrupa'da  master eğitimi alma hakkını elde eden Mertoğlu Barselona'da  Consevatori Superior de Musica de Liceu'da  klasik ve çağdaş müzik performansı master programını tamamladı. Gökçen Mertoğlu burada 13 Haziran 2022 de mezuniyet  resitali verdi. 

Eğitimi sırasında pek çok  konserde yer alan piyanist  en son üç Meksikalı opera sanatçısı Bariton bas Omar Nieto, Soprano Sara Ravelo  ve Tenor Israel Tut ile 29 Temmuzda tanınmış Meksika parçalarını seslendirdi. Konseri izleyenler arasında bulunan Barselona' nın Meksika Başkonsolosu  Alfonso Navarro,  Piyanist Gökçen Mertoğlu'nu ve opera sanatçılarını  tebrik ederek performansı ve katkılarından dolayı teşekkür  etti.

Mertoğlu müzik çalışmalarına bir süre daha Barselona’’da devam edecek.

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