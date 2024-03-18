Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş; rüşvet, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili vakaların hızla bağımsız yargı önüne taşınması gerektiğini vurguladı.

Maviş, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın; sahte diploma temin edip, tedavüle sürmeyenlere ‘pişmanlık düzenlemesi’ yapılmasın önerisine yönelikse “Pişmanlık yerine, gerçeklerin ve adaletin peşinden gitmeliyiz” dedi.

Maviş, “Çirkef yatağında gülistanlık olmaz” sözünü anımsattı.

Maviş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz, ciddi bir siyasi, sosyal ve ahlaki krizle karşı karşıyadır. Bu krizin önlenmesi için yapılan, ancak sorunu çözmekten uzak, "pişmanlık" beyanları, "kötüleri temizleyeceğiz" vaatleri, suçlularla çekilmiş fotoğraflarla "onları aramızdan çıkaracağız" anlayışı ve komplo teorileriyle mağdur rolüne bürünme çabaları, asıl sorunlar kadar zarar vericidir.

Rüşvet, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili vakaların hızla bağımsız yargı önüne taşınması gerekmektedir.

Haksız yere avantaj sağlamaya çalışanlar, rüşvet alan verenler, haksız kazanç elde edenler ve yolsuzluk yaparak çevresine çıkar sağlayanların, tüm bu yaşananları eleştirenlere baskı yaparak yarattıkları çarpık düzeni devam ettirmeye çalışmaları büyük bir yüzsüzlüktür.

Hakkı yenen gençlerin ve hayalleri kırılanların yanında duran, bu konuları ifşa eden gazetecilere teşekkür ediyoruz.

Yolsuzluk ve hırsızlık yapanlar, yakınlarına çıkar sağlayanlar, bağımsız kurumların işleyişini rüşvetle bozanlar ve siyasi torpille işlerini yürütenler en ağır cezayı almalıdır.

Pişmanlık yerine, gerçeklerin ve adaletin peşinden gitmeliyiz.

Çirkef yatağında gülistanlık olmaz. Kirliliğin içinde temizlik aramayın!”