"Pişmanlık" düzenlemesi: Hükümet 'fikir jimnastiği' yapıyor

Ertuğrul SENOVA

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın “sahte diploma temin eden ancak tedavüle sürmeyenlere yönelik pişmanlık düzenlemesi yapılması” yönündeki önerisiyle ilgili UBP – YDP – DP Hükümeti’nin “fikir jimnastiği” yaptığı ortaya çıktı.

Meclis Genel Kurulu öncesi YENİDÜZEN’in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan hükümet ortaklarından YDP Genele Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ersin Tatar’ın hükümetin geneliyle bu konuda bir görüşme yapmadığını, ancak kendi aralarında bu fikri tartıştıklarını ifade etti.

Arıklı, “Ersin Bey, Başbakan ile görüşmüş olabilir. Diploma alıp da tedavüle sürmeyen kişiler için hafifletici bir takım düzenlemeler yapılabilir” dedi.

“Bu konuyu sürekli kendi aramızda tartışıyoruz. Hatıra diye saklayan veya duvara asmak için kullananlara yönelik bir düzenleme yapılabilir” ifadelerini kullanan Arıklı, “Duvara da asılsa sahte notlarla temin edilmesi bir suç değil mi?” sorusuna, “Suçtur ama hafifletici sebepler olabilir” yanıtını verdi.

“Bu konuda hukukçularla konuşmak gerek, yapacağımız her yasal düzenlemede savcılıktan görüş alıyoruz” diyen Arıklı, “Fikir jimnastiği yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Mali polis tarafından yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın koruması dahil hükümete yakın pek çok isime ilişkin yargı süreci sürüyor.

Ersin Tatar, “sahte diploma temin eden ancak tedavüle sürmeyenlere yönelik pişmanlık düzenlemesi yapılması” yönündeki önerisini, korumasının tutuklanmasından hemen sonra, katıldığı televizyon programında gündeme getirmişti.

“Pişmanlık düzenlemesiyle bu iş temizlenmeli” diyen Tatar, daha sonra yanlış anlaşıldığını söylemiş, önerisinin “af değil, polisi ve yargıyı yormayacak bir formül” olduğunu ifade etmişti.