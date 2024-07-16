Pınarbaşı-Dağyolu ana yolunda yarın yol çalışması olacak
Pınarbaşı-Dağyolu ana yolunda yarın bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.
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Pınarbaşı-Dağyolu ana yolunda yarın bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çalışmalar nedeniyle trafiğin kontrollü olarak verileceği kaydedildi.
Açıklamada, can ve mal güvenliği açısından sürücülerin yavaş seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.
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