PİLLİ: "YILBAŞI SEFERLERİ İÇİN KARAR YOK"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yılbaşı için izin bekleyen charter uçuşlarla ilgili henüz bir karar verilmediğini belirterek "Bu konu bugün-yarın masadadır" dedi.

BRT yayınına telefonla bağlanan Pilli, Kıbrıs adası çevresindeki ülkelerde COVID-19 vakalarının arttığına, hatta sokağa çıkma yasağı dahil sert önlemlerin gündeme geldiğine işaret ederek yılbaşı için gelmek isteyenler konusunda temkinli konuştu.