Pilli, Kaymakamlar ve Belediye Başkanlarıyla bir araya gelecek
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle gerekli tedbir ve denetimlerin artırılması konusunda kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla bir araya geliyor.
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle gerekli tedbir ve denetimlerin artırılması konusunda kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla bir araya geliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı bugün saat 14.00’te Sayıştay binasında düzenlenecek.
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