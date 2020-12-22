Pilli: “Gerekirse 21 gün kapanacağız”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Gerekirse 21 gün halkımızın sağlığı için kapanacağız” dedi, 25 Aralık’tan itibaren kapanmanın gündeme gelebileceğini ifade etti.

BRT’de konuşan Pilli, “Biz salgını baş edemeyeceğimiz bir duruma getirmeyiz.

Gerekirse 21 gün halkımızın sağlığı için kapanacağız. 25 Aralık’tan itibaren kapanma olabilir. Radikal bir tedbir alıp 21 gün sokağa çıkma yasağı getirip vakaları sıfırlayabiliriz. 24 Kasım’a kadar vaka sayısına göre radikal tedbirler için adım atacağız” şeklinde konuştu.

“Bu saatten sonra bu ülkeye karantinasız giriş olmayacak” diyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, iyi giden gidişatı kaybetmek istemediklerini belirtti, karantinasız giriş olmayacağının altını çizdi.