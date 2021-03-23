Pilli: “Covid-21’ler Ali Pilli’yi öldürmeye çalışıyor… İyi düşünsünler”

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Kürsüsü’nde Başbakan Ersan Saner ve kendi partililerine sert çıktı. Sağlık Bakanlığı’nda işe alındığı ama çalışmadığı iddia edilenlere ilişkin sorular ve eleştiriler üzerine kürsüye gelen Pilli, bu gündemin bir süredir canlı tutulmaya ve kendisinin yıpratılmaya çalışıldığını savundu.

Başbakan Saner’e çıkıp açıklama yapması çağrısında bulunan Pilli, “Sayın Başbakan çıkıp buradan açıklayacak. Eğer bu çocuklar çalışmıyorsa söyleyecek, çalışıyorsa da söyleyecek. Ben bilmem ne demektir. Kayıtlar oradır. Herkes yatağında rahat yatırken bu çocuklar ön saflarda çalıştı” şeklinde konuştu.

Hem kendisine, hem de istihdam edilen bu kişilere haksızlık edildiğini savunan Pilli, çalışmayan biri varsa işten çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Ali Pilli, Covid-19’un mutasyonlarından birinin de ‘Covid-21’ olduğunu söyledi, bu ‘Covid-21’lerin de Ali Pilli ve Ali Pilli gibileri öldürmeye çalıştığını ifade etti. Pilli, Unutmasınlar ki bu ‘Covid-21’lerin yaşaması için bizlere ihtiyacı vardır, Ali Pilli gibi kişileri yok ederlerse, onlara direktif veren kişilerin yaşaması için bizlere ihtiyacı vardır, çok iyi düşünsünler karar versinler. Ali Pilli’yi öldüremezler” şeklinde konuştu.