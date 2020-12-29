Pilli: “Bazı kesimler anlamak istemedi, ne gerekirse yapacağız”

Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulu olağan üstü toplanıyor. YENİDÜZEN’e konuşan Pilli, yerel vakalardaki artışa dikkat çekerek, “Bazı kesimler anlamak istemedi. Önümüzdeki günlerde aşılar gelecek. Tam bu noktada kaybetmek istemiyoruz” dedi. Toplantıdan radikal karalar alınması bekleniyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden yerel vakaların artış göstermesi ve önüne geçilememesi üzerine bu gece saat 21:30’ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu olağan üstü toplanıyor.

YENİDÜZEN’ açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakalardaki artışlardan dolayı toplantının yapılacağını ifade ederek, süreci değerlendireceklerini söyledi.

Toplantıdan yeni kararların çıkıp çıkmaması noktasında net bir şey söyleyemeyeceğini dile getiren Pilli, gelinen noktayı enine boyuna değerlendireceklerini ve gerekli önemlerin alınmaya devam edeceğini vurguladı.



“Bazı kesimler anlamak istemedi”

“Toplantıdan kapanma kararı çıkar m?” sorusu üzerine ise Pilli, “bilmiyorum” cevabını verdi ve ekledi: “Ben geçen haftalarda da buna benzer bir açıklama yapmıştım. Bazı kesimler anlamak istemedi. Önümüzdeki günlerde aşılar gelecek. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Tam bu noktada kaybetmek istemiyoruz” dedi.