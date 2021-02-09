Pilli: “Analizi yapılmayan aşıya onay veremeyiz”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, analizleri Türkiye ve AB tarafından yapılmayan, güvenilir olmayan aşılara onay vermelerinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Aşı tedariği konusunda bazı kurumlar tarafından yapılan açıklamaları değerlendiren Pilli, etkin ve güvenilir aşı temini ile halkın sağlığının birincil öncelik olduğunu belirtti.

Pilli, aşıların ülkeler arası protokole dahil şekilde adaya ulaştığını söyleyerek, gelen aşıların analizinin yapılması için bir alt yapı bulunmadığını, bu nedenle de Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından tetkik ve analizlerin yapıldığı aşıların alındığını kaydetti.

Pilli, devletten devlete yapılmayan satışlarda aşıların etkinliği, güvenirliliği ve yan etkileri konusunda güvence vermenin mümkün olmadığını da vurguladı.

Bakanlık ve yerel yönetimler işbirliği ile 25 merkezde 40 bin kişi aşılandığını ifade eden Pilli, şu anda Pfizer-BioNTech aşılarının 2. dozunun yapılmaya başlandığını, 12 Şubat’ta ise Sinovac’ın 2. dozunun yapılması için gerekli tüm planlamaların yapıldığını duyurdu.

Pilli, Avrupa Birliği desteği ile toplam 4 bin 500 doz aşı temin edildiğini de belirterek, Türkiye’den ise 40 bin doz aşının hibe edildiğini söyledi.

300 bin aşı hedefinde gerekli olan 600 bin doz aşı temini için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini de dile getiren Pilli, bakanlığın aşı planı ve hedef gruplara ilişkin detaylı çalışmasını da paylaştı.