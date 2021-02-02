Sağlık Bakanı Ali Pilli, akşamdan sabaha 39 yeni vaka daha tespit edildiğini açıkladı, “Bu kapanma kapanma değil” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Pilli, “Ortada dolaşan çok insan vardır. Bunlar bulaşı artırıyor. Şehirler arası hareket kısıtlanmalıdır. Önlemler alınmalıdır ve alacağız” şeklinde.

“Temaslı ile temassızın tespitini yapmak lazım. Önemli olan bulaşı kesmek. Bu da hareketi minimum seviyeye düşürmekle olur. 8 doktor göreve başlayacak. 2 doktor da Türkiye’den gelecek.”

Fuar Alanı’nda 7’nin üzerinde vatandaşın testinin Pozitif çıktı

Lefkoşa’daki Fuar Alanı’nda dün yapılan testlerde 7’nin üzerinde vatandaşın testinin Pozitif çıktığını da ifade eden Pilli, “Hiçbir sempotom göstermeyen ve hastalık belirtisi olmayan kişiler dahi ‘ne olur ne olmaz’ diyerek test yaptırdı ve pozitif oldukları ortaya çıktı.” dedi.

“…dünya kadar da test yapsak faydası olmaz”

Random testlerin de arttırılacağını kaydeden Pilli, “Önemli olan vatandaşın tedbirlere uymasıdır, aksi halde dünya kadar da test yapsak faydası olmaz…”

“İzin belgeleri iptal edilecek, kapanma diye bir şey yoktur, olmadı”

Özel sektörde çok fazla izin belgesi ile sokakta olan vatandaş olduğunu anlatan Pilli, bunun önüne geçmek için gerekli girişimi yaptıklarını anlatarak, “Temaslı ile temaslının izolasyonunu kesmeliyiz” dedi. Şehirler arası seyahatlerin mutlaka kısıtlanması gerektiğine değinen Pilli, “Kapanma diye bir şey yoktur, hareket durmadı, ortada çok insan var, böyle kapanma olmaz” diyerek bu durumun bulaşı giderek arttırdığını anlattı.

“Komite bugün toplanacak, kararlar sıkılaştırılacak”

Bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin de toplanacağını kaydeden Pilli, alınan kararların daha da sıkılaştırılacağını dile getirdi.