Pilli: Akşamdan bu saate 20 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün akşamdan bu saate vaka sayısının 20'yi bulduğunu açıkladı.

Pandemi Merkezi’nde 88, otellerde ise 188 vaka olduğunu ifade eden Pilli, vaka sayısının yukarıya değil, aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Pilli, tedbirlere uyulması halinde bir haftaya kadar vaka sayılarından düşüş başlayabileceğini de aktardı.

COVID-19 ile mücadelede Şubat ve Mart aylarının önemli olduğunu belirten Pilli, kış ayları içerisinde olmamız nedeniyle vakaların ağır geçtiğini, bununla birlikte temaslıların gizlendiğini, bulaşın arttığını söyledi.

“Pandemide tedaviden önce, tedbir almak önemli. Bulaşmamasını sağlamak önemli” şeklinde konuşan Pilli, “Eskiyi kapatıp, yeni bir sayfa açıp, savaşı kazanmalıyız” diyen Pilli, “COVID-19’u kontrol altına almak zorundayız, başka bir çaremiz yoktur” şeklinde konuştu.

Pilli, kapatma kararı alınmasına rağmen sokaklarda hareketlilik olduğunu ifade ederek, “Hareketi kısıtlamak lazım. 4 kişinin işini 1 kişi yapıyorsa 1 kişi gitmeli. Sokaklarda biraz kalabalık var” dedi.

Pilli’nin BRT’de Manşet+ programında yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

“Bu seviyeye gelmesinden sebepler var. Almış olduğumuz kararların bir kısmına uyulmamasından kaynaklanan sonuçtur. Herkes kendine düşen görevi alsaydı, bugün bu durum gelmezdi. Eskiyi kapatıp, yeni bir sayfa açıp, savaşı kazanmalıyız. İki bölgeli kapanma oldu. Bunun yeterli olup olmadığı 7 gün sonra netleşecek. COVID-19’u kontrol altına almak zorundayız, başka bir çaremiz yoktur. Vakalar ortadadır. Nasıl, niye olduğunu düşünmemek gerekir.

“Zaman içerisinde temaslıları gizlemeye başladılar”

“İlk başta gelen vakalar yurt dışından gelenlerdir. Ayakta geçirebilecek vakalardı. Kışın bu vakaların ağır geçeceğini belirtmiştik. Şu anda ağır vakaların olması sebepleri kış olmasıdır. Kışta gribal enfeksiyon artar. Kapalı ortamda yaşar, bulaş seviyesi yüksektir. Daha fazla virüs alınıyor. Ağır vakalara bulaşıyor. Bu daha da ağırlaşıyor.

Başarıda temaslı takibi çok önemlidir. Kiminle temas ettiğimizi söylemek gerekiyor. İzole olmayıp, hayatına devam edenler de bulaştırır. Zaman içerisinde temaslıları gizlemeye başladılar.Bir işyerinde 6 vaka çıktı. Bir vaka tespit edildi. İzinli olduğunu söyledi ama öyle değil. İnsanlar bunu idrak edemedi. Kendi açısından olanları öğrenip, uyguluyor. Ama toplum açısından olanı uygulamıyor.

“Tedaviden önce, tedbir…”

“Pandemide tedaviden önce, tedbir almak önemli. Bulaşmamasını sağlamak önemli… Gençlere kadar düştü, 40 yaşındaki bir gencimizi kaybettik.

Yoğun bakımda sıkıntı çeken bir sürü gençler var. Virüsten değil, tedbirden kaçtık.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarsan bulaşmaz.”

Antikor testi…

“İkinci aşılamalardan sonra antikor testi yapacağız. En büyük sıkıntılarımızdan biri aşıya ulaşmak... Türkiye’den 20 bin, 2 bin 280 de güneyden aşı geldi. Aşıya ulaştıktan sonra Mart sonuna kadar tüm aşılamaları yapacak şekilde planlamaları yaptık. Yerel yönetimler ve bakanlıkla birlikte aşılamayı yapacağız. Cuma’ya kadar aşılamayı bitireceğiz. 20 bin yetmez. 15 gün sonra ikinci aşılama yapacağız. Biraz daha fazla aşının gelmesi yönünde çalışacağız.

15 merkezde aşı yapıyoruz. 80 yaş ve üzeri bitti. 65 yaş ve üzeri için aşılama yapıyoruz. Biz randevu şeklinde yapıyoruz. Dün Trenyolu Polikliniği’nde 150 randevu verdik, aşı için 300 kişi geldi. Günde 3 bin aşıyı yapabiliriz. Yeter ki aşı gelsin, hedefimizi tuttururuz.”

“Rastgele testlerimiz olacak”

“Rastgele testlerimiz de olacak. 2 bin, 3 bin test bizim için yeterlidir. İstatistiğini yaptık. Nüfus ve pandemiye göre test sayımız yeterli. Test sayımızı artıracağız. Bazı yerler kapandı diye komşuluk ilişkileri kalkacak.”

20 yeni vaka

“Akşamdan bu saate vaka sayısı 20'ydi. Bir hafta sonra vaka sayısı düşebilir. Ucu kaçmadı. Pandemi Merkezi’nde 88 hasta var. Otellerde 188 vaka var. Gelen vakaların çoğunde akciğerinde sorun var. Doktorlarda yorulma olmasına rağmen süreci yönetiyoruz. Vaka sayısında yukarıya değil, aşağıya çekmeliyiz. Bir haftaya kadar düşmeye başlayacak. Tabii ki bu tedbire bağlı. Lefkoşa’ya diğer ilçelerden kişi gelmemeli. Hareketi kısıtlamak lazım. 4 kişinin işini 1 kişi yapıyorsa 1 kişi gitmeli. Sokaklarda biraz kalabalık var.”

“Pandemi Hastanesi’nin yarısı çalışıyor”

“24 saat çalışıyoruz. Hemşire ya da doktor sıkıntısı olduğunda başka yerlerden takviye yapıyoruz. Fazla sıkıntı olmaması için çalışıyoruz. Sıkışma olduğunda özel hastanelere sevk de yapıyoruz. Çok büyük bir sıkıntı yok. Pandemi Hastanesi Pazartesi günü çalışmaya başladı. Şu anda hastanenin yarısı çalışıyor.”