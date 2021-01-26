Pilli açıkladı: Bu gece itibarıyla Girne ve Lefkoşa kapanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu gece itibarıyla Girne ve Lefkoşa'nın "kapanacağını" açıkladı. Pilli Lefkoşa ve Girne'deki kişilerin diğer kentlere gidemeyeceğini söyledi.

ÜST KOMİTE KARARLARI AÇIKLANACAK

Dün akşam basında yer alan Üst Komite kararlarının ‘ana ruhuna’ etki etmeyecek şekilde teknik değişiklikler yapılarak uygulamaya konulacağını ifade etti.

Üst Kurul’un aldığı kararların basına yansıdığını ifade eden Pilli, “Ülkede hiçbir şey gizli kalmıyor. Bu vakalarda da öyle, kararlarda da… Akşam Üst Kurul ile görüştük, gerekli bilgileri de Bakanlar Kurulu ile görüştüler. Çok verimli bir toplantı oldu. Bu gibi toplantılar daha verimli, daha sık yapmayı düşünüyoruz.” dedi.

"264 AKTİF VAKA VAR, 76'SI AĞIR"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tedavi gören 264 aktif vaka olduğunu bunların 76'sının pandemi merkezinde durumu daha ağır olduğunu kaydetti.

Pilli yerel vakalarda yoğun bir artış olduğunu bunun birinci sebebinin temaslıların kendilerini gizlemesi olduğunu söyledi.

"TEMASLILAR GİZLENİYOR"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vaka artışlarında temaslıların kendini gizlemesinin olduğunu kaydetti. Pilli: “Temaslılar kendini gizlemesin, geç kalamasın. Hem kendine hem de topluma, çevresine zarar vermesin.”

BRT’de Manşet+ programına konuk olan Pilli, pandemi merkezinde tedavi gören hastaların arttığını, hem de durumlarının ciddi olduğunu belirtti. Hastaların hastaneye geç geldiğini anlatan Pilli, “Herkes gizleniyor ve gidip 7 gün sonra testini yapıyor, pozitif çıkınca bize geliyor ama izole olmuyor. Ve hastaneye de ağır durumda geliyor” dedi.

Yoğun bakımda 5 hasta olduğunu belirten Pilli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Girne başta olmak üzere yerle vaka artışında yoğun bir yükseliş olduğunu ve ülke içerisine yayıldığını kaydetti. Temaslıları takip etme sorunun ortaya çıktığını kaydeden Pilli, “Bu salgını önlemede en önemli noktadır. Pandemiyi önlemenin birinci şartı budur ama son zamanlarda temaslılar kendilerini gizliyor. Evde de kalıp izole olmadan işlerine devam ediyorlar ve 7 gün sonra pozitif oluyor. Bu şekilde gizlenenler oluyor.

Artık radikal bazı önlemler alırsak pandemiyi önleyebiliriz. Üst Kurul ile bunları konuştuk. Bakanlar Kurlu ile de konuştuk, bugün kararları açıklayacağız.

Herkes kendine düşen görevi yapsın. Temaslılar kendini gizlemesin, geç kalamasın. Hem kendine hem de topluma, çevresine zarar vermesin.”

“Aşı randevusu olanlar gidebilecek”

Bu süreçte aşılanmanın da randevu usulü ile olacağını anlatan Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniği’nde saat 14.00- 20.00 arası aşı yapılacağını kaydetti. Ülke çapında 15 merkezde randevulu şekilde, yerel yönetimlerle işbirliği içinde aşılama yapıldığını dile getiren Pilli, randevusu olan kişilerin izinli olarak aşı yaptırmaya gidebileceğini, sokağa çıkma yasağından etkilenmeyeceğini belirtti.

" ‘Özel sebepler’ dışında Lefkoşa ve Girne’den çıkılmayacak"

Pilli, Lefkoşa ve Girne’de yaşayan ve farklı bir şehirde çalışan vatandaşların ‘Özel sebepler’ için Kaymakamlıktan alınacak olan belge haricinde şehirden çıkamayacağını belirtti.

“Günde 30 vaka gelmeye devam ederse, yoğun bakımlar da Pandemi Hastanesi de dolar”

“Donanımlı pandemi hastanemiz olabilir ama günde 30 vaka gelmeye devam ederse, yoğun bakımlar da pandemi hastanesi de dolar. Tedbirleri arttırmalı, kişilerin hasta olmasını engellemeliyiz.”

“Yoğun bakımdaki sayı sürekli değişiyor”

“76 hasta da zatüredir, solunum zorluğu çekiyorlar, zaman zaman yoğun bakıma girip güçlü oksijen alarak geri çıkıyorlar. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bu nedenle sürekli değişiyor.”

Personel alımları için çalışmalar sürüyor

Personel istihdamında da bütçenin geçmemesi ve bazı yasal prosedürlerden dolayı sıkıntı yaşandığını anlatan Pilli, yeni personellerin alınmasıyla pandemideki mücadelenin de daha gülü olacağını belirtti.

“Kapanma olsa da hayat elzem bir şekilde devam edecektir. Bunu yapmak zorundaydık, ekonomi önemli ama sağlık olmazsa ekonomi de olmaz.” diyen Pilli, zaten insanların kapanmaya başladığını, esnafın da sektörlerin de bu durumdan şikayetçi olduğunu ve radikal önlemlerin alınmasının şart olduğunu kaydetti.