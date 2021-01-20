Pilli: 10 bin doz aşıyı saklayacağız

Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu ana kadar 5 bin 600 aşılamanın yapıldığını ifade ederek, ülkeye 28 Ocak’a kadar bir miktar aşının daha gelmesinin beklendiğini ancak tarihin henüz netleşmediğini dile getirdi.

Pilli, bu nedenle Türkiye üzerinden gelen 20 bin doz Sinovac aşısının 10 bin dozunun saklanacağını kaydetti.

“Tek sorunumuz aşıya ulaşmak. Dün bütün gün ve bugün de ülkeye aşıların gelmesi için çalışmalarımız vardır” diyen Pilli, “Konuşmuyoruz ama günü geldiğinde konuşuruz. Aşı olsun, günde ne kadar aşı yapacağımızı net bir şekilde gösteririz. Aşıya ulaştıktan sonra rahat şekilde yaparız” şeklinde konuştu.

Girne ve Lefkoşa’da yerel bulaşın daha fazla olduğunu ifade eden Pilli, dünkü 23 vakanın 20’sinin Girne bölgesinden olduğunu kaydetti.

Öte yandan Pilli, yoğun bakıma giren 4. hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı, gün içerisinde yoğun bakımdan çıkacağını açıkladı.

BRT’de Manşet+ programına konuşan Pilli’nin açıklamaları özetle şöyle: Akşam bir hasta daha yoğun bakıma girdi. Oksijen düşüklüğü var. Bugün dışarıya çıkacaktır, genel durumu iyi.

Aşı programımızın olmadığı ifade ediliyor. Yeter ki aşımız olsun, süratle aşı yapmamız mümkün. 15 Ocak’ta aşıya başlayacağız dedik, yaptık. Hedefimiz Mart sonun aşı kampanyasını bitirmek. Tek sorunumuz aşıya ulaşmak. Dün bütün gün ve bugün de ülkeye aşıların gelmesi için çalışmalarımız vardır. Aşıya ulaşmak için çalışıyoruz.

Konuşmuyoruz ama günü geldiğinde konuşuruz. Birkaç güne kadar netleşecek. Aşıya ulaşmak dünyanın sorunudur. 20 bin aşı TC’den geldi, AB’den de 1080 doz aşı geldi. 10 bin aşıyı saklayacağız. Birkaç güne kadar teyit alırken, 28’ine kadar bir miktar aşının daha geleceği söyleniyor. Şu ana kadar yapılan aşı miktarı 5 bin 600’dür. 200’ünü Pfizer aşı yapıldı. Tüm merkezlerde yapılsın deniliyor. Sinovac ile Pfizer aşılanmasının yapılma tekniği farklıdır. Pfizer daha özelliklidir. Özel eğitimli ekipler tarafından yapılıyor. 20-22 Ocak arasında 5 merkezde aşılama yapılacağını duyurmuştuk. 80 yaş ve üzeri için yapılacaktır. Aşı olsun, günde ne kadar aşı yapacağımızı net bir şekilde gösteririz. Aşıya ulaştıktan sonra rahat şekilde yaparız. Değişik yönde aşılara ulaşmak için çabalıyoruz. 1 hafta içerisinde bazı şeyler netleşecek.

Bireysel tedbirler alınmalı. Kapanmak için değil, açılmak için çalışıyoruz. Bu konuda yöntemleri geliştiriyoruz. Bizim hedefimiz ekonomiyi canlandırmak bu da ülkenin güvenli olmasından geçiyor. İç bulaşı önlemek gerekir. Güney’de önlem aldılar, vaka sayısı geriledi. Orada önlemler geç alındı.

2. doz aşılama 1. dozdan 28 gün sonra yapılır. Girne’de bulaş daha fazladır. Dün vaka sayısı 23’tü, 18’i yereldi. 5’i de temaslıydı. Bunların 20’si Girne, 3’ü de Lefkoşa’dandı. Daha çok bulaş Girne ve Lefkoşa’da. Hareketin fazla olduğu yerde bulaş daha fazla. Girne’de biraz daha fazla tedbir alıp, vakaları aşağıya çekmemiz gerekiyor. ”