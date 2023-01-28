Pilidu'dan "Hayır"

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun, evlere kurulan güneş enerji panellerinin kaldırılmasına yönelik görüşe karşı çıktığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun, “İletim ve Dağıtım Sistemi Operatörü” tarafından dile getirilen, güvenlik sınırını aştığı gerekçesiyle evlere 7,14 kilovattan daha az güce sahip fotovoltaik sistemlerin kurulmasına yönelik mevcut planın sonlandırılması şeklindeki görüşe karşı çıktığını ve bunu kabul edilemez olarak nitelendirdiğini yazdı.

Habere göre Pilidu açıklamasında devletin bu planı sonlandırmamakla birlikte buna destek vereceğini ifade etti.