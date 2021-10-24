Pilides: Artan enerji fiyatlarının etkisini hafifletmek için AB’nin önerdiği tedbirleri erken uygulayacağız

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilides, Kıbrıs’ın artan enerji fiyatlarının etkisini hafifletmek için önerdiği bir dizi tedbiri Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden önce uygulayacağını duyurdu.

Bakanlığının 2022 bütçesiyle ilgili Meclis Maliye ve Bütçe Komitesi’ne bilgi veren Natasa Pilides, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği içerisinde elektrik maliyetleri en düşük artışı kaydeden ikinci ülke olduğunu, ancak elektrik faturalarında dört aylık %10 azaltma uygulayacak, ayrıca yeşil politikalara uyum için işyeri ve evlerde bu tedbirlerin uygulanmasına başlayacak ilk ülke olacağını bildirdi.

Pilides, “Tabii ki bu tedbirlerin amacı, maliyet azaltmasından ayrı olarak yeşil dönüşüm olmalıdır. Elektrik maliyetlerini azaltacak olan yeşil uygulamaların benimsenmesi, herkes için en iyi tedbirdir” dedi.

Exxon Mobil’in Kıbrıs’ın Blok 10 bölgesindeki kuyuda planlı değerlendirme yapması ışığında Türkiye’nin tepkisiyle ilgilenip ilgilenmediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Pilides, bu tepkilerin ele alınacağını, alınmakta olduğunu ifade etti.

Natasa Pilides, değerlendirme kuyusunun olumlu sonuçlar vereceğini, araştırma kuyusu bölgesinde bulunan kaynakların teyit edileceğini umduklarını kaydetti.

Blok 12’de Aphrodite gaz kaynaklarının gelişiminde ve İsrail’le ortak araştırma anlaşmasında gecikme olması eleştirilerine yanıt veren Pilides, iki ülkenin Aphrodite’ten İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki Yishai gaz alanına yakın geçtiğine inanılan kaynaklar üzerinde uzlaşma sürecinde olduklarını, bu süre içerisinde anlaşmazlığın altı ay içinde çözüleceğini bildirdi ancak Blok 12 müteahhitlerinin anlaşmazlığa bakmadan sözleşme yükümlülüklerinde ilerleyebileceklerini ifade etti.

Pilides, Kıbrıs’ta bir doğal gaz sıvılaştırma tesisi yapımı olasılığı konusunda da, bu olasılığın ExxonMobil’le görüşüldüğünü, şirketin gerekli doğal miktarların var olması halinde bir LNG tesisi yapmaya niyetleri olduğunu, şirketlerle göstergelerin Mısır’a bir boru hattının tercih edilen bir seçenek olduğu yönünde olduğunu kaydetti.

Pilides ayrıca Bakanlığının Ulusal Toparlanma ve Direnç Fonu’ndan 2022’de 32,5 milyon avro alacağını, 2021-2026 döneminde Bakanlığa tahsis edilen fonların tutarının 336 milyon avro olduğunu, 2021-2027 dönemi için de ek 209 milyon avroluk AB fonu istendiğini, bunun %61’inin yeşil ekonomiye, %38’inin işletmelere kalan miktarın da altyapıya bölüştürüleceğini anlattı.