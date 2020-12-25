Pile’den kuzeye geçişler "karantina" kapsamında

Devrim DEMİR

Pile’den kuzeye geçişler yine “karantina” kapsamına alındı. Bu sabah başlayan yeni uygulamaya göre; Pile’den kuzeye geçmek isteyenler karantinaya alınacak.

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“Pile ve Beyarmudu’ndan kuzeye girişler karantinaya tabi olacak”. Karara göre; “zaruri nedenler ile günü birlik geçişler bakanlığın izni ile mümkün” olabilecek.

Muhtar konuştu: Bakanlıkla iletişim halindeyiz

Bu arada Pile’de dün yapılan PCR testi pozitif çıkan berberin ardından, köyde 20’ye yakın temaslı karantina otellerine alındı.

“Temaslı” olarak karantina oteline alınan Pile Türk Muhtarı Veysal Güden, YENİDÜZEN’e konuştu, süreçle ilgili bilgi verdi. Güden, sabah kuzeyde çalışan işçilerin geçiş yapamadığını Sağlık Bakanlığı ile iletişim içinde olmaya çalıştığını söyledi.