Pile’de yasadışı kumarhaneye baskın

Kıbrıs Rum polisinin Perşembe gecesi, Pile’deki bir yasadışı kumarhaneye baskın düzenlediği bildirildi.

Politis gazetesi, polisin gerçekleştirdiği baskında 50 adet elektronik kumar hizmeti sağlayan bilgisayara ve büyük miktarda nakit paraya el koyduğunu; kumarhanede çalışan 37 yaşındaki bir kadın ile kumarhanenin sahibi olan 45 yaşındaki adamın da tutukladığını yazdı.