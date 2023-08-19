Pile-Yiğitler yolu gerilimi Kıbrıs’ın güneyinde manşetlerde yer aldı

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün, Yiğitler-Pile mevcut yolunun iyileştirilme/genişletilme çalışmalarını engelleme girişimi üzerine dün sabah bölgede yaşanan gerilim ve ilgili gelişmeler Kıbrıs’ın güneyinde manşetlerde yer buldu.

Fileleftheros , Türk Planlamaları ve Saldırılarına Uluslararası Kınama… Olaylar Sonrasında İngiliz Askerler Hastanede” başlıklı manşet haberinde KKTC’nin yol çalışması yapacağını çok önceden haber alan ve engellemek için çeşitli fikirler sunan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin diplomatik maraton halinde olduğunu yazdı.

Bu çerçevede dün sabah itibarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’nda Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dışında Dışişleri Bakanı, Başkanlık Diplomatik Büro Müdürü, İstihbarat Teşkilatı (KİP) Başkanı, Hükümet Sözcüsü ve Enformasyon Dairesi Başkanı’nın katıldığı bir çeşit “kriz masası” oluşturduğu, toplantının akşam saatlerine kadar sürdüğü belirtildi.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çalışmaları engellemeye yönelik çeşitli fikirler de sunarak yarattığı diplomatik hareketlilik neticesinde Türk tarafına “ağır baskı yapıldığı” ancak Türk tarafının herhangi bir işbirliği niyeti göstermediği savunuldu. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın gün boyunca hem iki tarafla hem de BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerle sürekli temas halinde bulunduğu aktarıldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ,BM, Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri, AB, Yunan hükümeti ve Kıbrıs’taki Barış Gücü liderliğiyle sürekli temas halinde bulunduğunu açıkladı.

Haberde, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri’nden ABD, İngiltere ve Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerinin KKTC’nin bölgedeki faaliyetini “yetkisiz” diye niteledikleri ortak bir açıklama yayımlayarak, Barış Gücü personeli ile yaşanan olaylardan “kaygı” belirterek “kınadıkları” kaydedildi. Ortak açıklamada “Kıbrıs Türk makamlarını inşaatı derhal durdurmaya teşvik ediyoruz” ifadesine yer verildiği eklendi.

Habere göre AB Yüksek Komiseri Joseph Borrell, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın sosyal medya hesaplarından Pile’deki gerilimi kınadığı, endişe belirttiği ve Barış Gücü’nün ara bölge içerisindeki yetkisine saygı gösterilmesini isteyerek "bölgede karşılıklı kabul edilebilir bir ilerleme sağlanmasına yönelik çalışmalara başlanması” çağrısı yaptı. Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i telefonla arayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten ve Dışişleri Bakanı Yeorgios Yerapetridis’ten de kınama ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek açıklaması geldi.

Gazete “BM ve İngiliz Üslerinde Büyük Hareketlilik” başlıklı haberinde Yiğitler-Pile yol çalışmasının engellenme girişimi üzerine dün sabah yaşanan gerilim nedeniyle, 2.5 km mesafedeki “Pergama” (Beyarmudu) kara kapısında gerek BM’nin gerek İngiliz üs yetkililerinde yoğun hareketlilik gözlemlendiğini yazdı.

Beyarmudu kara kapısı karşısındaki ara böğle içerisinde Barış Gücü’nün devriyelerini sıkılaştırdığını belirten gazete, İngiliz üs polisinin de “güvenlik” gerekçesiyle Kıbrıslı Rum gazetecilerin KKTC’nin yol çalışması yaptığı bölgeye girmesine müsaade etmediğini kaydetti.

Gazete, yol çalışmasının başlamasını engellemeye çalışan Barış Gücü personeli ile bölge halkı ve KKTC polisi arasında çıkan arbedeyle ilgili haberi “Ara Bölgede Mavi Berelilere Saldırdılar… 'Ciddi Suçtan’ Söz Eden UNFICYP’in Araçlarını Buldozerlerle İttiler” başlığıyla okurlarına aktardı.

Alithia “Pile’de Kınanası Olay… Sahte Polisler ve Türk Komandolar UNFICYP Mensuplarına Saldırdı” başlıklı manşet haberinde, dün yaşanan arbede sırasında 3 Barış Gücü mensubunun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, olaylarla ilgili fotoğraf ve videoların dünyaya yayıldığını Yunanistan, Avrupa Birliği ve Güvenlik Konseyi’nin tepki gösterdiğini yazdı.

Gazeteye göre KKTC’den yapılan, Barış Gücü’nün bölgeden çekildiği ve yol inşaatının devam edeceği açıklaması üzerine KİPE’nin görüşünü sorduğu Barış Gücü Basın Sözcüsü Alim Siddiq “yetkisiz” olduğunu iddia ettiği çalışmaların “yakından takip edilmeye ve engellenmeye devam edileceği” cevabını verdi.

Politis “Emrivakilerin Engellenmesi İçin Göğüs Göğüse Çatışma… Pile’de Barış Gücü’ne Saldırıya Benzeri Görülmemiş Uluslararası Tepki” başlıklı manşet haberinde Pile’de BM Barış Gücü ile yaşanan “benzeri görülmemiş çatışmaya” uluslararasından “benzeri görülmemiş tepki” geldiğini yazdı. Güvenlik Konseyi’nin 5 Daimi Üyesinden ABD, İngiltere, Fransa ve Çin’in kınadığını, Rusya’nın dün gece yarısına kadar görüş belirtmediğini kaydetti.