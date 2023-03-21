Pile İlkokulu’nda ‘provokasyon’ endişesi, Güvenlik talebi

▶ Pile İlkokulu’nda dün sabaha karşı kimliği henüz belli olmayan şahıslar tarafından Atatürk büstüne saldırı gerçekleşti. Bu saldırıların ilk olmadığını, daha önce de okulun camlarına, duvarlarına ve ışıklarına zarar verildiğini söyleyen aileler, yaşananların “provokasyon” olabilme olasılığını değerlendiriyor.

Batuhan BORAKAN

Pile İlkokulu’nda dün sabaha karşı kimliği henüz belli olmayan şahıslar tarafından Atatürk büstüne saldırı gerçekleşti. YENİDÜZEN’e konuşan Okul Aile Birliği ve veliler bu saldırıdan tedirgin olduklarını dile getirerek, güvenlik çağrısı yaptı.

Bu saldırıların ilk olmadığını, daha önce de okulun camlarına, duvarlarına ve ışıklarına zarar verildiğini söyleyen aileler, yaşananların “provokasyon” olabilme olasılığını değerlendiriyor.

Okul Aile Birliği üyeleri konuyla ilgili daha önce hem Eğitim Bakanlığı, hem de Elçilik’ten çeşitli güvenlik talepleri olduğunu ancak bu taleplerin karşılanmadığını ifade etti, konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı yetkililerine ise ulaşılamadı.

Sakallı: “Kesin çözüm gece bekçisi!”

Okul Aile Birliği Başkanı Ayşegül Sakallı, Geçmiş dönemlerde yaşanılan olaylardan dolayı Eğitim Bakanlığı’na gece bekçisi talebinde bulunduklarını, fakat herhangi bir geri dönüş olmadığını ifade eden Sakallı “TC Elçiliği’ne de okul duvarlarının yükseltilmesiyle ilgili talepte bulunuldu, proje onaylandı denildi fakat okula gözle görülür bir şey yapılmadı” dedi.

Saldırıların son zamanlarda tekrardan artmasıyla velilerin ve Okul Aile Birliği’nin tedirgin olduğunu ifade eden Sakallı yeniden Milli Eğitim Bakanlığı’na gerekli tedbirlerin alınması için çağrı yapacaklarını duyurdu.

“Okulumuz sürekli böyle bir saldırıya uğruyor”

Pile İlkokulu çalışanı Havva Şafak okulun devamlı saldırıya uğradığını dikkat çekti.

Şafak, “Tüm kapılar kilitli olduğu halde, okula girilmez tabelaları olmasına rağmen, duvarlardan atlayıp okulumuza zarar veriyorlar. Daha önceden sınıf camlarını kırdılar, okul duvarlarını sprey boyalarla boyadılar, bayrakları çaldılar.” dedi.

“Kimin neden yaptığını bilmiyoruz”

Veli Müşerref Abdurrahmanoğlu, okula yapılan saldırının kimin neden yaptığına ilişkin herhangi bir fikirlerinin olmadığını ifade etti.

Okulun en büyük sorunlarından bir tanesinin duvarların alçak olduğunu belirten Abdurrahmanoğlu, bu saldırının ilk saldırı olmadığını, saldırının kim tarafından ve neden yapıldığını bilmediklerini söyledi. Okulun bulunduğu bölgeden dolayı yaşananların ‘provokasyon’ olabileceğinin altını çizen

Abdurrrahmanoğlu, “Eğitim Bakanlığı veya herhangi bir devlet kurumu duvarları yükseltirse veya tel örgü koyarsa yabancıların okula girme ihtimalini azaltabiliriz. Bu saldırılardan dolayı okula kamera taktırdık fakat saldırılar yine devam ediyor bu yeterli değil, yüzlerini saklıyorlar böylece kim olduğunu bulamıyoruz, yetkililerden çocuklarımızın güvenliği için yardım bekliyoruz” dedi.

Musaoğulları: “Gerekli tedbir alınmalı”

Okul Aile Birliği üyesi Behiç Musaoğulları okul saati içerisinde herhangi bir saldırı olmasından korktuklarını veya saldırganların geceden sınıflara patlayıcı madde koymasından korktuklarını dile getiren Musaoğulları gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasının gerektiğini ifade etti.