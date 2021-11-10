"PİK'in haber bültenindeki tutumu tarafsız gazetecilik ilkesine aykırı"

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu’nun (RİK) Panikos Hrisanthu ve Neşe Yaşın’ın 2021 Avrupa Vatandaşı ödülü alması haberine bülteninde yer vermemesini eleştirdi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, AKEL’in Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nda dün düzenlenen törenle 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin ödüllerin dağıtıldığını, töreni yayınlayan RİK’in ise, 2020 yılı için ödül alan Kostas Vihas’ın ismine yer vermesine karşın, 2021 yılı için ödüllendirilen Panikos Hrisanthu ve Neşe Yaşın’ın isimlerine değinmediğini belirtti.

Kızılyürek, RİK’in “haber bültenindeki bu taraflı tutumunun tarafsız gazetecilik ilkesine aykırı olduğunu” ifade etti.