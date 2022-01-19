PIK: “Genel Sekreter Türkiye’nin Maraş'taki çalışmaları' nedeniyle yoğun endişe içinde"

Maraş'taki çalışmalardan BM Genel Sekreteri’nin “yoğun endişe taşıdığı” iddiası güneydeki basına yansıdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti resmi televizyonu PIK’in New York muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, Güvenlik Konseyi’ne yaptığı bilgilendirme sırasında, Genel Sekreter’in Birleşmiş Milletler parametrelerine bağlı kalmaya devam ettiğini, özel danışman atanmasına yönelik çabaların sürdüğünü ve Genel Sekreter’in Türkiye’nin kapalı Maraş bölgesinin açılması için çalışmalara devam etmesinden dolayı yoğun endişe içinde olduğunu söyledi.

PIK’in aynı kaynaktan alınan bilgilere göre, “Colin Stewart, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün Maraş’taki eylemlerinin Türkler tarafından engellendiğini belirtti ayrıca Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulması ve tek tarafları eylemlerin sona ermesi gerektiğine” dikkat çekti. Diplomatik kaynaklardan PIK’e ulaşan bilgilere göre, Güvenlik Konseyi üyelerinin temsilcilerinin, özel danışman ataması aracılığıyla müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğine değindikleri, Kıbrıs sorununun çözüm temeline bağlılıklarını ifade ettikleri ve Türkiye’nin Maraş’taki eylemlerini kınadıkları için memnuniyet bulunuyor. (PIK)